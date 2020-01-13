Національний індекс цін на Варшавській фондовій біржі підвищується 2-й тиждень поспіль

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 3 по 10 січня підвищився на 4,2%, або на 15,61 пункту, до 386,68 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 371,07 пункту, в кінці - 386,68 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Астарта" (+10,6%), найбільше падіння - акції компанії "Агротон" (-6,9%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 3 січня Ціна останньої угоди, злоті, 10 січня Зміни вартості, % "Кернел" 48 48,8 +1,7 "Астарта" 16 17,7 +10,6 Coal Energy ---- 0,16 ---- "Мілкіленд" 0,47 0,49 +6,4 "Агротон" 3,76 3,5 -6,9 KSG Agro 1,23 1,23 0 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 74,5 76 +2 IMC 12,9 14 +8,5 KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 30 грудня по 3 січня після тижневого зниження підвищився на 3,3%, або на 11,86 пункту до 371,07 пункту.

На початку зазначеного періоду індекс становив 359,21 пункту, в кінці - 371,07 пункту. Найбільше зростання показали акції компанії "Мілкіленд" (+6,8%).