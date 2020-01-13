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13 січня 2020, понеділок, 14:17 11
Економіка 2020-01-13T14:31:53+02:00
Українські Новини
Національний індекс цін на Варшавській фондовій біржі підвищується 2-й тиждень поспіль

Національний індекс цін на Варшавській фондовій біржі підвищується 2-й тиждень поспіль

Ярина Вацяк
Варшавська фондова біржа, акції компаній, WIG, WIG-Ukraine

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 3 по 10 січня підвищився на 4,2%, або на 15,61 пункту, до 386,68 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 371,07 пункту, в кінці - 386,68 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Астарта" (+10,6%), найбільше падіння - акції компанії "Агротон" (-6,9%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 3 січня Ціна останньої угоди, злоті, 10 січня Зміни вартості, %
"Кернел" 48 48,8 +1,7
"Астарта" 16 17,7 +10,6
Coal Energy ---- 0,16 ----
"Мілкіленд" 0,47 0,49 +6,4
"Агротон" 3,76 3,5 -6,9
KSG Agro 1,23 1,23 0
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 74,5 76 +2
IMC 12,9 14 +8,5
KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 30 грудня по 3 січня після тижневого зниження підвищився на 3,3%, або на 11,86 пункту до 371,07 пункту.

На початку зазначеного періоду індекс становив 359,21 пункту, в кінці - 371,07 пункту. Найбільше зростання показали акції компанії "Мілкіленд" (+6,8%).

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