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  • "Слуга народу" вирішила висунути кандидатуру Костіна на посаду голови правового комітету замість Венедиктової
13 січня 2020, понеділок, 14:04 5
Політика 2020-01-13T14:05:44+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" вирішила висунути кандидатуру Костіна на посаду голови правового комітету замість Венедиктової

"Слуга народу" вирішила висунути кандидатуру Костіна на посаду голови правового комітету замість Венедиктової

Валерия Драгомирова
Слуга народу, Рада 9 скликання, Андрій Костін
Андрій Костін. Фото: Facebook / Слуга Народу - Андрій Костін
Андрій Костін. Фото: Facebook / Слуга Народу - Андрій Костін

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді вирішила висунути кандидатуру депутата Андрія Костіна для призначення на посаду голови парламентського комітету з питань правової політики замість Ірини Венедиктової.

Про це перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко сказав на брифінгу в понеділок, передають Українські Новини.

"Що стосується комітету правової політики, то наша пропозиція, яку ми направили в регламентний комітет, це пан Костін - заступник голови цього комітету", - сказав він.

Також, за словами Корнієнка, всередині фракції досі тривають консультації щодо висунення кандидатури на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва замість депутата Богдана Яременка та до 20 січня фракція має намір визначитися з кандидатурою.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора депутата Верховної Ради ("Слуга народу") Ірину Венедиктову.


Тим часом Рада має намір достроково припинити повноваження депутата "Слуги народу" Венедиктової.

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