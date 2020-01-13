"Слуга народу" вирішила висунути кандидатуру Костіна на посаду голови правового комітету замість Венедиктової

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді вирішила висунути кандидатуру депутата Андрія Костіна для призначення на посаду голови парламентського комітету з питань правової політики замість Ірини Венедиктової.

Про це перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко сказав на брифінгу в понеділок, передають Українські Новини.

"Що стосується комітету правової політики, то наша пропозиція, яку ми направили в регламентний комітет, це пан Костін - заступник голови цього комітету", - сказав він.

Також, за словами Корнієнка, всередині фракції досі тривають консультації щодо висунення кандидатури на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва замість депутата Богдана Яременка та до 20 січня фракція має намір визначитися з кандидатурою.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора депутата Верховної Ради ("Слуга народу") Ірину Венедиктову.



Тим часом Рада має намір достроково припинити повноваження депутата "Слуги народу" Венедиктової.