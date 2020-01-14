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14 січня 2020, вівторок, 07:07 26
Суспільство 2020-01-14T07:07:02+02:00
Українські Новини
В СБУ засекретили, хто і як охороняє підозрюваного у вбивстві Стерненка

В СБУ засекретили, хто і як охороняє підозрюваного у вбивстві Стерненка

Тетяна Зотова
СБУ, Служба безопасности Украины, Сергій Стерненко, вбивство, Олена Гітлянська

У Службі безпеки України відмовилися оголошувати будь-яку інформацію про охорону Сергія Серненка, який проходить по кримінальній справі про вбивство людини. Про таке можна зробити висновок із листа, отриманого редакцією Інформаційного агентства Українські Новини у відповідь на направлений до СБУ запит на отримання публічної інформації.

Зокрема, редакція просила спецслужбу відповісти на такі запитання:

1) Чи забезпечує Служба безпеки України чи її підрозділи охорону фігуранта кримінальної справи активіста Сергія В’ячеславовича Стерненка, 1995 року народження?

2) Який саме підрозділ забезпечує охорону? Яка кількість фахівців задіяна в здійсненні охоронних заходів щодо Стерненка С.В.?

3) На підставі яких рішень та розпорядчих документів здійснюється охорона Стерненка С.В.?

Натомість, керівник Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Олена Гітлянська не відповіла на жодне запитання, пославшись на відповідну статтю законодавства, що дозволяє не розголошувати подібну інформацію.

Як повідомляли Українські Новини, увечері 24 травня 2018 року Стерненко заявив про напад на нього 2 невідомих в Одесі. Одного з нападників він убив, другий втік.

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