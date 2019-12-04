Радикал Стерненко, який убив людину, став студентом КНУ ім. Шевченка

Скандальний одеський праворадикал Сергій Стерненко, який убив людину і до сих пір на волі, став студентом Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка. Про це він повідомив в Facebook, інформує портал strana.ua.

"На мітингу, коли з КНУ виганяли Портнова, я пообіцяв вступити в цей університет. Обіцянку виконую. Отже, тепер я в третій раз студент", - повідомив він.

Стерненко вступив до магістратури за міжнародним правом, напрямок спеціалізації - міжнародний захист прав людини.

Ввечері 24 травня 2018 року Стерненко заявив про напад на нього 2 невідомих в Одесі. Одного з нападників він убив, другий втік.