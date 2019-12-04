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04 грудня 2019, середа, 12:21 16
Суспільство 2019-12-04T12:21:01+02:00
Українські Новини
Радикал Стерненко, який убив людину, став студентом КНУ ім. Шевченка

Радикал Стерненко, який убив людину, став студентом КНУ ім. Шевченка

Праворадикали, Сергій Стерненко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Студент, вбивство

Скандальний одеський праворадикал Сергій Стерненко, який убив людину і до сих пір на волі, став студентом Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка. Про це він повідомив в Facebook, інформує портал strana.ua.

"На мітингу, коли з КНУ виганяли Портнова, я пообіцяв вступити в цей університет. Обіцянку виконую. Отже, тепер я в третій раз студент", - повідомив він.

Стерненко вступив до магістратури за міжнародним правом, напрямок спеціалізації - міжнародний захист прав людини.

Ввечері 24 травня 2018 року Стерненко заявив про напад на нього 2 невідомих в Одесі. Одного з нападників він убив, другий втік.

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