Під Миколаєвом чоловіка вкусила бездомна собака: він помер від сказу

31-річний чоловік увечері 12 січня помер від сказу-через укус бездомного собаки в Миколаївській області.

Про це Українським Новинам повідомило в понеділок управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації.

Чоловік був госпіталізований в лікарню 11 січня з діагнозом "сказ, маніфест форма".

Його вкусила безпритульна собака.

Як повідомляли Українські Новини, у Київській області у кота знайшли сказ, через що три села перебували на карантині. Раніше в одному з районів Запоріжжя оголосили карантин через скажену єнотовидного собаки. Тим часом у Норвегії вперше за 200 років померла від сказу жінка.