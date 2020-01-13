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13 січня 2020, понеділок, 13:23 13
Суспільство 2020-01-13T14:30:03+02:00
Українські Новини
Під Миколаєвом чоловіка вкусила бездомна собака: він помер від сказу

Під Миколаєвом чоловіка вкусила бездомна собака: він помер від сказу

Надежда Комендантова
Сказ, Напад собаки, Смерть

31-річний чоловік увечері 12 січня помер від сказу-через укус бездомного собаки в Миколаївській області.

Про це Українським Новинам повідомило в понеділок управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації.

Чоловік був госпіталізований в лікарню 11 січня з діагнозом "сказ, маніфест форма".

Його вкусила безпритульна собака.

Як повідомляли Українські Новини, у Київській області у кота знайшли сказ, через що три села перебували на карантині. Раніше в одному з районів Запоріжжя оголосили карантин через скажену єнотовидного собаки. Тим часом у Норвегії вперше за 200 років померла від сказу жінка.

 

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