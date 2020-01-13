Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ

Незважаючи на позицію Міністерства юстиції та його глави Дениса Малюськи, який пообіцяв не допустити захоплення ПАТ "Київметробуд", рейдери скандального екс-глави "Укрбуду" Максима Микитася намагаються повернути контроль над підприємством. Про це повідомляють джерела, знайомі з ситуацією, інформує портал obozrevatel.com.

Відзначимо, ще 17 грудня глава наглядової ради "Київметробуду" Олег Токарєв, екс-гендиректор компанії Володимир Петренко та юрист Михайло Ільяшев провели незаконне засідання наглядової ради, де за відсутності кворуму призначили главою підприємства Олександра Метелицю.

Тіньові нотаріуси Микитася навіть змогли внести відповідні дані до Держреєстру. Однак пізніше скандальне призначення було скасовано міністром юстиції Денисом Малюською, який скликав антирейдерську комісію.

Однак, незважаючи на чітку позицію Мін'юсту і обіцянки Малюськи не допустити захоплення підприємства, невдалі рейдери знову шукають способи накласти лапу на "Київметробуд". Зараз вони зайняті пошуком нових продажних нотаріусів, кажуть джерела.

Нагадаємо, проти захоплення ПАТ "Київметробуд" рейдерами Максима Микитася також виступив колектив підприємства. Співробітники провели мітинг, де висловили свою незгоду з незаконним призначенням на посаду гендиректора Олександра Метелиці. У коментарях ЗМІ вони пояснили свою позицію тим, що тільки за нинішнього законного керівника Василя Кобиля "Київметробуд" вперше за останні 6 років увійшов в інтенсивний графік робіт, а співробітникам почали своєчасно і в повному обсязі виплачуватимуться зарплати.

Також ЗМІ змогли викрити рейдерів Микитася у брехні і маніпуляціях, коли ті намагалися обґрунтувати правомірність своїх дій, пише Обозреватель.