Оперативна реакція глави Мін'юсту Малюськи завадила рейдерам "віджати" "Київметробуд"

Завдяки оперативній реакції міністра юстиції Дениса Малюськи рейдерську атаку на ПАТ "Київметробуд" вдалося відбити. У Держреєстрі юридичних осіб генеральним директором підприємства знову значиться обраний на законних підставах Василь Кобиль, пише Обозреватель.

Нагадаємо, 17 грудня рейдери, пов'язані зі скандальним екс-главою "Укрбуду" Максимом Микитасем, провели фіктивні збори наглядової ради "Київметробуду", де оголосили свого ставленика Олександра Метелицю новим керівником компанії.

Суд заборонив змінювати гендиректора компанії, проте Микитасю через своїх тіньових нотаріусів вдалося в обхід рішення суду внести зміни у Держреєстр. Таким чином екс-глава "Укрбуду" спробував отримати доступ до 1,9 мільярда гривень на рахунках ПАТ "Київметробуд", виділених для будівництва метро на Виноградар.

Тільки оперативна реакція міністра юстиції Дениса Малюськи не дозволила рейдерам вкрасти у киян цю величезну суму. Він скликав при Мін'юсті антирейдерську комісію, яка, незважаючи на святковий час і тиск ззовні, виважено розглянула питання "Київметробуду". І винесла справедливе рішення – скасувати рішення незаконного зборів наглядової ради компанії та відновити на посаді законно обраного директора Василя Кобиля.

Крім того, Денис Малюська пообіцяв і далі боротися з рейдерством і скасовувати незаконні реєстраційні дії у будь-який час, "якщо знадобиться – і в новорічну ніч".