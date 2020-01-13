Звільнення і відсторонення: після вбивства в Каховці покарали 9 правоохоронців

3 правоохоронців звільнено, 3 відсторонено від посади через можливу причетність поліцейського до вбивства чоловіка в Каховці Херсонської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Херсонської області, передають Українські Новини.

"За результатами розслідування 3 працівників відсторонили від займаної посади, 3 - звільнили з органів внутрішніх справ, ще до 3 співробітників застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності займаній посаді", - сказано в ньому.

Зокрема, щодо керівництва Каховського відділу поліції застосовано дисциплінарне стягнення - звільнення із займаної посади.

Щодо чергового відділу і відповідального від керівництва, які перебували в добовому наряді в день вбивства, а також щодо слідчого, у провадженні якого перебувала справа про вбивство чоловіка, застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності займаній посаді.



Члени слідчо-оперативної групи, а саме слідчий і оперуповноважений карного розшуку, які були на виклику на вбивство чоловіка, звільнені з органів внутрішніх справ.



Крім того, старший інспектор з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Каховського відділу поліції, який в момент злочину був у компанії підозрюваного, також звільнений з органів внутрішніх справ.



Зазначається, що за результатами службового розслідування щодо останнього матеріали направлені до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора розслідує вбивство чоловіка в Каховці.



Також в Каховці під управлінням поліції палили шини через резонансне вбивство.