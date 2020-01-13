Україна знизила запаси газу в підземних сховищах

Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) станом на 11 січня на 16,8%, або на 3 661 млн куб. м, до 18,124 млрд куб. м газу з початку сезону відбору газу.

Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи (ГТС) компанії "Укртрансгаз", передають Українські Новини.

При цьому зазначені запаси газу більше на 40,3%, або на 5,207 млрд куб. м, порівняно із запасами на аналогічну дату 2019 року (12,917 млрд куб. м).

З початку січня (станом на 11 січня) Україна імпортувала 124,656 млн куб. м газу.

За цей період газ імпортувався зі Словаччини (з Угорщини та Польщі газ не імпортувався).

Власний видобуток газу з початку січня склав 623,257 млн куб. м, транзит - 811,082 млн куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, 2 листопада Україна припинила закачування і почала відбір природного газу з підземних сховищ.

Станом на 2 листопада 2019 року запаси газу в ПСГ склали 21,785 млрд куб. м, таким чином, з початку сезону закачування (5 квітня 2019 року) запаси газу в ПСГ збільшилися в 2,5 рази, або на 13,040 млрд куб. м.

Україна закінчила минулий сезон відбору 4 квітня 2019 року із запасами 8 745 млн куб. м газу.