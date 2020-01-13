Понад 2 млн гривень: міністр Бородянський та його заступники отримали під Новий рік шалену зарплату

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський та його заступники отримали в грудні 2019 року сукупно більше 2 мільйонів гривень зарплати.

Про це голова НСЖУ Сергій Томіленко розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Цинічна культура. Королівський подарунок зробило собі керівництво Мінкульту на Новий рік. Міністр та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої заробітної плати на суму більше двох мільйонів гривень!

Перший заступник Міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч, заступник Міністра Ірина Подоляк - майже 395 тисяч, заступник міністра Олексій Сивирин - 366 тисяч гривень. Рекордну суму в 497 709 гривень отримав Державний секретар Міністерства культури України Ростислав Карандєєв", - написав Томіленко.

На думку голови НСЖУ, таким чином керівництво Мінкульту показує "іншу культуру".

"Відомство, яке лякає журналістів введенням кримінальної відповідальності, підтримує жорстке регулювання журналістської діяльності, бореться з творчими спілками та іншої "нереформованої радянщиною", дійсно показує "іншу культуру", - вважає Томіленко.

Як повідомляли Українські Новини, Бородянський провів презентацію своїх ініціатив з новому медійному закону. За словами міністра, очікується серйозне посилення політики щодо журналістів і ЗМІ. Аж до блокування сайтів, закриття каналів і кримінальної відповідальності за "маніпуляції".

Раніше Національна спілка журналістів України вже заявляв, що ініціатива Бородянського про введення адміністративної і кримінальної відповідальності за поширення "фейків" небезпечна.