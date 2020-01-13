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13 січня 2020, понеділок, 09:54 33
Верховна Рада і партії 2020-01-13T09:55:58+02:00
Українські Новини
Рада має намір достроково припинити повноваження депутата "Слуги народу" Венедиктової

Рада має намір достроково припинити повноваження депутата "Слуги народу" Венедиктової

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, Порядок денний, Слуга народу, Ірина Венедиктова
Ірина Венедиктова. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Ірина Венедиктова. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Верховна Рада має намір достроково припинити повноваження депутата парламенту Ірини Венедиктової ("Слуга народу"), призначеної на посаду тимчасово виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань 14 січня.

Про це йдеться в проекті порядку денного Ради на 14-17 січня, передають Українські Новини.

Питання дострокового припинення повноважень депутата зазначене першим.

Крім того, 14 січня Рада має намір просить Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту №2598 про внесення змін в основний закон в частині децентралізації влади.

Далі парламент розгляне в 1-му читанні законопроекти про зміни до Конституції №1013 про скасування адвокатської монополії та №1028 про надання Раді повноважень створювати свої консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Законопроект №2178-10 про запуск ринку землі відсутній у проекті порядку на тиждень.

Як повідомляли Українські Новини, 27 січня Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора Венедиктову.

Вона є головою комітету Ради з питань правової політики.

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