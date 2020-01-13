У США помер режисер "Чародіїв" та "Пригод Електроніка"

У США помер радянський режисер Костянтин Бромберг. Йому було 80 років. Про це написав режисер і сценарист Михайло Ідов в Facebook.

"Два дні тому в Детройті помер режисер Костянтин Бромберг, постановник радянських мегахітів "Чародії" та "Пригоди Електроніка", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Ідова, після еміграції в США Бромберг кіно не займався.

Костянтин Бромберг народився 17 жовтня 1939 року в Харкові. Він закінчив сценарний факультет Вдіку в 1965 році, вчився в майстерні В. Маневича, потім працював режисером телебачення.

Зокрема, він зняв "Довгий день Кольки Павлюкова" (1968 рік), "Був справжнім трубачем" (1973) і "У мене є лев" (1975). У 1989 році він зробив кілька випусків "Єралашу".

У 1980 році вийшов фільм "Пригоди Електроніка" за мотивами фантастичних повістей Євгена Велтистова, прем'єра "Чародіїв" за сценарієм братів Стругацьких відбулася 31 грудня 1982 року.



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