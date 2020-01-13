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  • У США помер режисер "Чародіїв" та "Пригод Електроніка"
13 січня 2020, понеділок, 09:32 9
Життя 2020-01-13T11:15:02+02:00
Українські Новини
У США помер режисер "Чародіїв" та "Пригод Електроніка"

У США помер режисер "Чародіїв" та "Пригод Електроніка"

Валерия Драгомирова
США, Смерть, Костянтин Бромберг
Костянтин Бромберг. Фото: kino-teatr.ru
Костянтин Бромберг. Фото: kino-teatr.ru

У США помер радянський режисер Костянтин Бромберг. Йому було 80 років. Про це написав режисер і сценарист Михайло Ідов в Facebook.

"Два дні тому в Детройті помер режисер Костянтин Бромберг, постановник радянських мегахітів "Чародії" та "Пригоди Електроніка", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Ідова, після еміграції в США Бромберг кіно не займався.

Костянтин Бромберг народився 17 жовтня 1939 року в Харкові. Він закінчив сценарний факультет Вдіку в 1965 році, вчився в майстерні В. Маневича, потім працював режисером телебачення.

Зокрема, він зняв "Довгий день Кольки Павлюкова" (1968 рік), "Був справжнім трубачем" (1973) і "У мене є лев" (1975). У 1989 році він зробив кілька випусків "Єралашу".

У 1980 році вийшов фільм "Пригоди Електроніка" за мотивами фантастичних повістей Євгена Велтистова, прем'єра "Чародіїв" за сценарієм братів Стругацьких відбулася 31 грудня 1982 року.


Як повідомляли українські новини Новини, померла артистка СРСР Галина Волчок. Вона померла в московській лікарні у віці 86 років.

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