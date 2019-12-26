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26 декабря 2019, четверг, 20:00 3492
Жизнь 2019-12-26T20:01:44+02:00
Українські Новини
Умерла артистка СССР Галина Волчек, - СМИ

Умерла артистка СССР Галина Волчек, - СМИ

Валерия Драгомирова
Артистка, СССР, Смерть, Галина Волчек
Галина Волчек. Скриншот: YouTube/Первый канал
Галина Волчек. Скриншот: YouTube/Первый канал

Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в московской больнице в возрасте 86 лет. Об этом пишут в Telegram "РИА Новости" со ссылкой на источники в театре "Современник".

Актриса и художественный руководитель театра "Современник" находилась в реанимации. Российские СМИ сообщали, что у нее развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией.

Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник в больнице сообщил, что это произошло на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности. Также у актрисы начались отеки нижних конечностей из-за проблем с почками. Волчек была подключена к аппарату ИВЛ, ее коллеги на вопросы журналистов отвечать отказывались.

"Галина Волчек скончалась от отека головного мозга и отека легких. Это предварительная версия врачей. Еще утром у нее начали отказывать органы", - сообщил Telegram-канал Mash.


Как сообщали Українські Новини, в Москве в возрасте 80 лет умер российский актер Иван Бортник.

Ранее умер французский композитор, писавший музыку для Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры.

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