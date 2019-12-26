Умерла артистка СССР Галина Волчек, - СМИ

Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в московской больнице в возрасте 86 лет. Об этом пишут в Telegram "РИА Новости" со ссылкой на источники в театре "Современник".

Актриса и художественный руководитель театра "Современник" находилась в реанимации. Российские СМИ сообщали, что у нее развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией.

Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник в больнице сообщил, что это произошло на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности. Также у актрисы начались отеки нижних конечностей из-за проблем с почками. Волчек была подключена к аппарату ИВЛ, ее коллеги на вопросы журналистов отвечать отказывались.

"Галина Волчек скончалась от отека головного мозга и отека легких. Это предварительная версия врачей. Еще утром у нее начали отказывать органы", - сообщил Telegram-канал Mash.



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