Фінські вчені створили білок "з повітря"

Фінським вченим вдалося створити білок "з повітря". Вони кажуть, що вже через десять років він зможе конкурувати з соєю. Про це повідомляє "BBC Україна".



Білок виробили з грунтових бактерій, що харчуються воднем, виділених з води за допомогою електрики. Дослідники кажуть, що з використанням сонячної та вітрової енергії їжу можна виробляти з майже нульовими викидами парникових газів.



Якщо їх мрії здійсняться, це може допомогти світу вирішити багато проблем, пов'язаних з землеробством.



Вчені прагнули створити нейтральну добавку до будь-яких продуктів. Її можна застосовувати як пальмову олію, додаючи в пироги, морозиво, печиво, макарони, локшину, соуси або хліб. Винахідники кажуть, що з її допомогою можна буде вирощувати м'ясо або рибу.



Нею також можна годувати велику рогату худобу - замість сої, для вирощування якої вирубують тропічні ліси.



Навіть якщо все піде за планом - чого, звичайно, може і не відбутися - мине багато років, перш ніж виробництво білка виведуть на рівень, достатній для задоволення світового попиту.



Дослідження аналітичного центру RethinkX свідчить про те, що вже до 2035 року білки точної ферментації будуть приблизно в 10 разів дешевші за тваринні білки.



Нагадаємо, раніше команда вчених зробила заяву, що штучний інтелект діагностує рак краще лікарів.