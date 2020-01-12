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12 січня 2020, неділя, 19:12 25
Суспільство 2020-01-12T21:43:39+02:00
Українські Новини
Україну накрила хмара чадного газу

Україну накрила хмара чадного газу

Ольга Фандорина
Чадний газ над Україною. Фото: Олег Попенко
Чадний газ над Україною. Фото: Олег Попенко

Над більшою частиною України, в тому числі над Києвом і Київську область, знову зависла хмара чадного газу (СО). Про це написав на своїй сторінці у Facebook глава комітету РКІ, благоустрою, екології та охорони довкілля Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

"Над Україною знову найвища концентрація СО у світі, порівнянна з промисловими районами Китаю і Нью-Йоркській агломерацією", - повідомив чиновник.

Згідно з даними Укргідрометцентру, 10 січня рівень чадного газу в Києві на 50% перевищував гранично допустиму норму. За минулу добу ситуація фактично не змінилася.

За прогнозом кліматичного порталу windy.com до вечора неділі, 12 січня, хмара чадного газу буде зрушено повітряними масами в бік Кубані і Каспію.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що забруднення повітря з підвищеним рівнем оксиду вуглецю, яке декілька днів спостерігається в Україні міцно зв'язується з гемоглобіном і утворює карбоксигемоглобін, і тим самим зменшує кількість кисню, що переноситься кров'ю. Як наслідок, життєво важливі органи не отримують достатню кількість кисню, в результаті чого може бути порушена координація і концентрація уваги.
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