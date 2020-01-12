З'явилося ім'я і фото ймовірного вбивці Аміни Окуєвої, - ЗМІ

За підозрою у вбивстві Аміни Окуєвої, про яке сьогодні заявив глава МВС Арсен Аваков, затриманий Ігор Редькін, громадянин України 1964 року народження, раніше не судимий, проживає в місті Києві. Про це повідомляє Страна.

Він зараз проходить разом з колегами по іншому кримінальному виробництві і в процесі слідства з'ясувалося, що його ДНК збігається з ДНК, залишеному на зброї, з якої вбивали Окуєву.

Редькіна і його подільників підозрюють у двох вбивствах. Зокрема, у вбивстві в 2016 році керівника компанії "Caparol Україна" Павла Зможного. Також їх підозрюють у вбивстві начальника управління реклами та оренди Київського метрополітену Павла Миленького (його зарізали).

"Страна" публікує фото Ігоря Редькіна, якого затримали за вбивство Аміни Окуєвої в 2017 році.

За даними видання, елементи ДНК Редькіна виявили на автоматі, з якого вбили Окуєву.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня 2018 року пройшов рік після вбивства Аміни Окуєвої.

Раніше, 30 жовтня 2017 року, авто з подружжям-добровольцями АТО Аміною Окуєвою і Адамом Осмаєвим обстріляли ввечері з кущів в районі залізничного переїзду біля Глевахи (Київська область). В результаті замаху Окуєва загинула.