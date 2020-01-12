підписатися на розсилку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
12 січня 2020, неділя, 16:56 21
Силові структури 2020-01-12T19:00:02+02:00
Українські Новини
З'явилося ім'я і фото ймовірного вбивці Аміни Окуєвої, - ЗМІ

З'явилося ім'я і фото ймовірного вбивці Аміни Окуєвої, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Аміна Окуєва, Заказне вбивство
Затриманий Ігор Редькін, громадянин України 1964 року народження. Фото: Страна
Затриманий Ігор Редькін, громадянин України 1964 року народження. Фото: Страна

За підозрою у вбивстві Аміни Окуєвої, про яке сьогодні заявив глава МВС Арсен Аваков, затриманий Ігор Редькін, громадянин України 1964 року народження, раніше не судимий, проживає в місті Києві. Про це повідомляє Страна.

Він зараз проходить разом з колегами по іншому кримінальному виробництві і в процесі слідства з'ясувалося, що його ДНК збігається з ДНК, залишеному на зброї, з якої вбивали Окуєву.

Редькіна і його подільників підозрюють у двох вбивствах. Зокрема, у вбивстві в 2016 році керівника компанії "Caparol Україна" Павла Зможного. Також їх підозрюють у вбивстві начальника управління реклами та оренди Київського метрополітену Павла Миленького (його зарізали).

"Страна" публікує фото Ігоря Редькіна, якого затримали за вбивство Аміни Окуєвої в 2017 році.

За даними видання, елементи ДНК Редькіна виявили на автоматі, з якого вбили Окуєву.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня 2018 року пройшов рік після вбивства Аміни Окуєвої.

Раніше, 30 жовтня 2017 року, авто з подружжям-добровольцями АТО Аміною Окуєвою і Адамом Осмаєвим обстріляли ввечері з кущів в районі залізничного переїзду біля Глевахи (Київська область). В результаті замаху Окуєва загинула.

Більше новин про: Аміна Окуєва Заказне вбивство

Новини
Затриманий Ігор Редькін, громадянин України 1964 року народження. Фото: Страна
З'явилося ім'я і фото ймовірного вбивці Аміни Окуєвої, - ЗМІ 16:56
На шахті у Дніпропетровській області загинув гірник 15:45
Главу Boeing звільнили після 35 років роботи 15:16
ФДМ запустив у тестовому режимі віртуальні кімнати даних щодо об'єктів приватизації 14:47
Знайдені вбивці Аміни Окуєвої 14:18
більше новин
Покарання винних, компенсації і вибачення: Зеленський висунув вимоги до Ірану 09:17
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ 08:49
На Донбасі почастішали обстріли бойовиків: три бійця ЗСУ поранені 08:44
Іран оприлюднить свою версію катастрофи з літаком МАУ 11 січня 22:30
Державний цинізм вищої міри: в соцмережах обговорюють виплати сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані 08:07
більше новин
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ 08:49
Українці стали рідше відчувати стрес, - соцопитування 20:04
Найбільшу компенсацію за оренду житла отримав депутат від "Слуги народу" 21:16
Знайдені вбивці Аміни Окуєвої 14:18
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Інформація про авіакатастрофу в Ірані, надана США та іншими країнами, засекречена, - Пристайко 21:57 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok