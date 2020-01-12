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12 січня 2020, неділя, 11:14 11
Суспільство 2020-01-12T11:37:09+02:00
Українські Новини
Київ увійшов у сотню "найрозумніших" міст світу

Київ увійшов у сотню "найрозумніших" міст світу

Ярина Вацяк
Рейтинг, технології, Київ, розумні міста
Київ. Фото: pixabay.com
Київ. Фото: pixabay.com

Київ увійшов до рейтингу "розумних міст", зайнявши 92 місце із 102 міст у всьому світі.

Про це свідчать дані Центру міжнародної конкурентоспроможності IMD в партнерстві з Сінгапурським університетом технології та дизайну (SUTD), які презентували перше видання глобального рейтингу IMD Smart City Index 2019.

Наголошується, що бути визнаним "розумним" містом зараз вкрай важливо для залучення інвестицій і талантів, створення потенційного "благотворного циклу" на користь просунутої групи міст, таких як Сінгапур, Цюріх і Осло.

Топ-10 найбільш розумних міст в 2019 году:

  1. Сингапур
  2. Цюрих
  3. Осло
  4. Женева
  5. Копенгаген
  6. Окленд
  7. Тайбей
  8. Хельсинки
  9. Більбао
  10. Дюссельдорф.

Автори рейтингу зазначають, що єдиний у своєму роді глобальний індекс IMD Smart City Index 2019 унікальним чином фокусується на тому, як громадяни сприймають масштаби і вплив зусиль, спрямованих на те, щоб зробити свої міста "розумними", врівноважуючи "економічні та технологічні аспекти" з "гуманними вимірами".

Як повідомляли Українські Новини, Київ випередив тільки Лестер і Мінськ в рейтингу найкращих міст для студентів.

Тим часом, Львів, Одеса, Дніпро і Київ увійшли в число найбільш комфортних міст світу.

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