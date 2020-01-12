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  • У Шрі-Ланці зафіксували рекордну загибель слонів
12 січня 2020, неділя, 10:25 7
Життя 2020-01-12T10:48:40+02:00
Українські Новини
У Шрі-Ланці зафіксували рекордну загибель слонів

У Шрі-Ланці зафіксували рекордну загибель слонів

Ярина Вацяк
екологи, Шрі-Ланка
Слони. Фото: pixabay
Слони. Фото: pixabay

За даними екологічних груп, у Шрі-Ланці в 2019 році померло рекордна кількість слонів - 361.

За словами захисників природи, це найвищий показник загибелі слонів з моменту набуття Шрі-Ланкою незалежності в 1948 році. Більшість з них були вбиті людьми, пише ВПС.

За оцінками, в Шрі-Ланці налічується 7500 диких слонів. Вбивати їх незаконно, але тварини часто вступають в конфлікт із сільськими жителями.

В Шрі-Ланці слонів шанують, але деякі фермери вважають їх шкідниками.

Саджива Чамикара, еколог з Руху за землю і сільськогосподарську реформу, повідомила ВВС, що близько 85% смертей слонів в минулому році могли бути викликані діяльністю людини.

Він сказав, що місцеві жителі використовують електричні паркани, отруту і вибухівку, замасковану як їжу, щоб вбивати тварин.

У вересні чиновники заявили, що підозрюють, що сім слонів, знайдених мертвими в заповіднику, були отруєні місцевими жителями.

Чиновники пообіцяли докласти зусиль для вирішення конфлікту, встановивши паркани між місцями проживання слонів і сільськими громадами.

Як повідомляли Українські Новини, на Шрі-Ланці врятували слона, який тонув у 16 кілометрах від узбережжя.

В 2019 році більш 50 слонів загинули від голоду в Зімбабве.

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