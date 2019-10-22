Более 50 слонов погибли от голода в Зимбабве

За последние два месяца от голода умерли 55 слонов в зимбабвийском национальном парке Хванге, сообщает "BBC".

Засуха привела к значительному снижению урожайности в Зимбабве. По сообщениям, треть населения нуждается в продовольственной помощи в условиях продолжающегося экономического кризиса.



Сообщалось, что некоторые из слонов были найдены в радиусе 50 метров от водоемов, что говорит о том, что они умерли непосредственно перед тем, как добраться до них.

Кроме того, проблема заключается не только в погодных условиях, но и в большом количестве слонов. Переполненность парка заставила животных выходить за пределы заповедника в поисках пищи. В этом году из-за голода слоны убили 22 жителя местных сел, охотясь на еду.



И за всем этим скрывается проблема денег. Экономический кризис в Зимбабве означает отсутствие средств для надлежащего управления дикой природой.

Одним из решений является продажа слонов в иностранные парки, но такое решение вызвало яростную реакцию со стороны экспертов по дикой природе, которые говорят, что молодые слоны будут вырваны из своих семей, травмированы и отправлены за границу в неподходящие китайские зоопарки.



Как сообщали Українські Новини, в зоопарке Николаева ожидают приезда двух слонов из Венгрии и Нидерландов.



Ранее в Национальном парке Крюгера в ЮАР слон затоптал браконьера, после чего его тело съели львы.