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22 октября 2019, вторник, 10:35 268
Жизнь 2019-10-22T10:37:05+03:00
Українські Новини
Более 50 слонов погибли от голода в Зимбабве

Более 50 слонов погибли от голода в Зимбабве

Зимбабве, Засуха, Слоны, Экономический кризис, Смерть слонов
Слоны. Фото: pixabay
Слоны. Фото: pixabay

За последние два месяца от голода умерли 55 слонов в зимбабвийском национальном парке Хванге, сообщает "BBC".

Засуха привела к значительному снижению урожайности в Зимбабве. По сообщениям, треть населения нуждается в продовольственной помощи в условиях продолжающегося экономического кризиса.

Сообщалось, что некоторые из слонов были найдены в радиусе 50 метров от водоемов, что говорит о том, что они умерли непосредственно перед тем, как добраться до них.

Кроме того, проблема заключается не только в погодных условиях, но и в большом количестве слонов. Переполненность парка заставила животных выходить за пределы заповедника в поисках пищи. В этом году из-за голода слоны убили 22 жителя местных сел, охотясь на еду.

И за всем этим скрывается проблема денег. Экономический кризис в Зимбабве означает отсутствие средств для надлежащего управления дикой природой.

Одним из решений является продажа слонов в иностранные парки, но такое решение вызвало яростную реакцию со стороны экспертов по дикой природе, которые говорят, что молодые слоны будут вырваны из своих семей, травмированы и отправлены за границу в неподходящие китайские зоопарки.

Как сообщали Українські Новини, в зоопарке Николаева ожидают приезда двух слонов из Венгрии и Нидерландов. 

Ранее в Национальном парке Крюгера в ЮАР слон затоптал браконьера, после чего его тело съели львы.

Больше новостей о: Зимбабве Засуха Слоны Экономический кризис Смерть слонов

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