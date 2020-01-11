Крах літака МАУ: після признання влади в Тегерані почалися сутички студентів з поліцією

У суботу, 11 січня в Тегерані пройшли масові акції протесту після того, як влада Ірану визнала, що збила ракетою літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Telegram-канал "Політика Страни" опублікував відео з акцій протесту іранських студентів.

Відзначимо, що серед загиблих 176 пасажирів в авіакатастрофі були 82 громадянина Ірану.

Повідомляється, що акція проходить під гаслом: "Відставки недостатньо, потрібно судове переслідування". Люди протестують проти Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який взяв на себе відповідальність за помилковий ракетний удар по літаку.

Як відомо, КВІР підпорядковується безпосередньо верховному правителю Ірану аятоли. Проти правління аятоли і впливу КВІР в країні вже давно йдуть акції протесту.



Як повідомляли Українські Новини, 8 січня після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії. У результаті катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України.



Також серед загиблих пасажирів були 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - Німеччини і Великобританії.