Збиток Британії від Brexit вже склав $170 млрд

Збиток Великобританії у зв'язку із виходом з Європейського союзу вже досяг 170 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні дослідження, передає "Європейська правда".

"Економічна вартість Brexit вже досягла 130 млрд фунтів (170 млрд доларів), і до кінця цього року вона досягне 200 млрд фунтів", - пише видання.

У звіті говориться, що британська економіка зараз на 3% менша, ніж вона могла би бути. Зокрема, інвестиції в бізнес були стримані, а річне зростання вдвічі скоротилося до 1% з 2%.

Також видання зробило прогноз на підставі аналізу відставання країни від Великої сімки в 2016 - 2019 роках, згідно з яким економічні втрати Великобританії від Brexit досягнуть 265 млрд доларів.

Нагадаємо, 9 січня Палата громад парламенту Великобританії завершила розгляд законопроекту про вихід з ЄС, і остаточно затвердила умови Brexit. Тепер законопроект направляється у верхню палату парламенту і, як очікується, стане законом у найближчі тижні.



Як повідомляли Українські Новини, у Британії на виборах виграла партія Бориса Джонсона.



Раніше повідомлялося, що Британія заплатить близько 40-44 млрд євро за Brexit.