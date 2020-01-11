У "Борисполі" затримали мешканку Сум при спробі ввезення з ЄС партії екстазі

Співробітники Служби безпеки України затримали мешканку Сум при спробі ввезення в Україну з Європейського Союзу партії екстазі в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область).

Про це повідомляє прес-служба СБУ, передають Українські Новини.



Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що мешканка Сум планує налагодити незаконні поставки екстазі в Україну. "Товар" вона планувала привозити із закордонних подорожей.



Затримали жінку в міжнародному аеропорту "Бориспіль" при спробі ввезення партії екстазі, яку вона заховала в пакет із солодощами. В рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу, тривають слідчі дії.



Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності. Вирішується питання про повідомлення жінці про підозру.



Як повідомляли Українські Новини, СБУ виявила контрабанду 4,5 тис. пігулок екстазі на 1,3 млн гривень в Одеській області.



Раніше вчені нагодували восьминогів екстазі, щоб подивитися, як це вплине на їх товариськість.