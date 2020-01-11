Франція ініціює міжнародне розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані

Франція ініціювала розслідування Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) авіакатастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який був збитий в Ірані.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби українського президента, передають Українські Новини.



У суботу Президенти України Володимир Зеленський і Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Макрон повідомив, що Франція вже почала формальну процедуру відповідного міжнародного розслідування в ІКАО.



Також він пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягненню до відповідальності винних у цьому злочині.



Як повідомляли Українські Новини, 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії. Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України.



Серед загиблих пасажирів було також 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - Німеччини і Великобританії.