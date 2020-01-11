Транспортна пригода на ж/д станції: "Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів

У суботу, 11 січня, в районі залізничної станції Щаслива (Кіровоградська область) сталася транспортна пригода за участю автомотриси і вантажного поїзда. У прес-службі "Укрзалізниці" повідомляють про затримки поїздів.

"Сьогодні, 11 січня 2020 року, о 10:55 в районі залізничної станції Щаслива (Кіровоградська область) сталася транспортна пригода за участю автомотриси і вантажного поїзда. Травмованих та потерпілих немає. Для ліквідації наслідків аварії залучено відновлювальний поїзд. Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Через зіткнення затримуються такі поїзди: № 738 Запоріжжя - Київ на 29 хвилин № 243 Дніпро - Івано-Франківськ - на 1 годину 4 хвилини, № 732 Київ - Запоріжжя - на 1 годину 48 хвилин (орієнтовний час затримки цього поїзда на відправку назад із Запоріжжя в Київ складає 40 хвилин).

Також в "Укрзалізниці" повідомили, що через велику кількість запитів і прохань продовжили виставку Ukraine WOW на Центральному залізничному вокзалі до 29 лютого.



Як повідомляли Українські Новини, на Різдво експрес не доїхав до "Борисполя", так як зламався на півдорозі.