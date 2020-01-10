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10 січня 2020, пʼятниця, 20:04 7
Суспільство 2020-01-10T20:10:12+02:00
Українські Новини
Українці стали рідше відчувати стрес, - соцопитування

Українці стали рідше відчувати стрес, - соцопитування

Ярина Вацяк
соцопитування, КМІС, стреси, Стрес
Стрес. Фото: pixabay.com
Стрес. Фото: pixabay.com

Кількість українців, якіне пережили жодної стресової ситуації в 2019 році, збільшилася на 11% до 49%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передають Українські Новини.

Наголошується, що ця частка вперше за час російсько-українського військового конфлікту досягла відповідного показника 2013 року (тоді вона становила 48%).

При цьому, згідно з дослідженням, 50% опитаних протягом 2019 року пережили якусь стресову ситуацію.

Порівняно з 2018 роком їх кількість істотно не змінилося, в 2018 році таких було 52%.

При цьому 15% респондентів відповіли, що пережили тяжку хворобу чи операцію, 13% - тяжку хворобу близьких, 9% - смерть близької людини, 6% - втратили роботу і стали вимушено безробітними, 6% - втратили віру в людей, зіткнулися з підлістю, 5% - відчували свою безпорадність, 4% - втратили віру у власні сили, 3% - опинилися без засобів до існування.

Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю з 1 по 12 грудня 2019 року серед 2 043 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році 53% опитаних КМІС пережили стресову ситуацію.

В 2016 році 58% опитаних КМІС пережили стресову ситуацію.

Тим часом, вчені з'ясували, що стрес і занепокоєння бувають корисні для здоров'я.

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