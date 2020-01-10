На шляху до українського Boeing супутник зафіксував тепловий слід іранських ракет, - американські ЗМІ

Американський розвідувальний супутник перед катастрофою українського літака в Ірані зафіксував теплової слід двох ракет у напрямку літака. Про це повідомляє телеканал ABC News, посилаючись на неназваного високопоставленого американського представника.

За його словами, американська розвідка переконана, що іранський радар здійснив захоплення мета українського літака і потім по ньому було запущено дві ракети класу "земля-повітря", які збили літак.

Як повідомляли Українські Новини, телеканал CNN з посиланням на високопоставленого представника США повідомляє, що літак був збитий двома зенітними ракетами російського виробництва SA-15 (Тор-М1).

Він також повідомив, що американська розвідка має даних, що іранський радар захопив потенційну мета - український літак. Незабаром після цього літак звалився.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент США Дональд Трамп виключив технічні неполадки літака МАУ. Технічна несправність не є причиною авіакатастрофи в Ірані, заявив президент США.

Gо інформації Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.