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  • На шляху до українського Boeing супутник зафіксував тепловий слід іранських ракет, - американські ЗМІ
10 січня 2020, пʼятниця, 14:36 22
Світ 2020-01-10T16:00:03+02:00
Українські Новини
На шляху до українського Boeing супутник зафіксував тепловий слід іранських ракет, - американські ЗМІ

На шляху до українського Boeing супутник зафіксував тепловий слід іранських ракет, - американські ЗМІ

Ольга Фандорина
Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді, МАУ, Іран
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Американський розвідувальний супутник перед катастрофою українського літака в Ірані зафіксував теплової слід двох ракет у напрямку літака. Про це повідомляє телеканал ABC News, посилаючись на неназваного високопоставленого американського представника.

За його словами, американська розвідка переконана, що іранський радар здійснив захоплення мета українського літака і потім по ньому було запущено дві ракети класу "земля-повітря", які збили літак.

Як повідомляли Українські Новини, телеканал CNN з посиланням на високопоставленого представника США повідомляє, що літак був збитий двома зенітними ракетами російського виробництва SA-15 (Тор-М1).

Він також повідомив, що американська розвідка має даних, що іранський радар захопив потенційну мета - український літак. Незабаром після цього літак звалився.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент США Дональд Трамп виключив технічні неполадки літака МАУ. Технічна несправність не є причиною авіакатастрофи в Ірані, заявив президент США.

Gо інформації Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

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