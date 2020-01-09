Телеканал США повідомив про два пуски ракет літака МАУ, зафіксованих розвідкою

Телеканал CBS з посиланням на джерела повідомив, що український літак компанії МАУ, який впав в Ірані, збила іранська ракета, вироблена в Росії. Про це повідомляє CBS.

"Американські чиновники впевнені, що український рейс 752 був збитий Іраном. Американська розвідка зняла сигнали включення радара і супутник виявив інфрачервоні спалаху двох пусків ракет, ймовірно, SA-15, після чого незабаром послідувала ще один інфрачервона спалах вибуху", повідомив телеканал.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи.