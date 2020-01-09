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  • Телеканал США повідомив про два пуски ракет літака МАУ, зафіксованих розвідкою
09 січня 2020, четвер, 21:21 21
Політика 2020-01-09T21:32:42+02:00
Українські Новини
Телеканал США повідомив про два пуски ракет літака МАУ, зафіксованих розвідкою

Телеканал США повідомив про два пуски ракет літака МАУ, зафіксованих розвідкою

Ольга Фандорина
МАУ, Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді, Авіакатастрофа літака МАУ
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Телеканал CBS з посиланням на джерела повідомив, що український літак компанії МАУ, який впав в Ірані, збила іранська ракета, вироблена в Росії. Про це повідомляє CBS.

"Американські чиновники впевнені, що український рейс 752 був збитий Іраном. Американська розвідка зняла сигнали включення радара і супутник виявив інфрачервоні спалаху двох пусків ракет, ймовірно, SA-15, після чого незабаром послідувала ще один інфрачервона спалах вибуху", повідомив телеканал.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

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