Уряд не має рецептів поліпшення економічної ситуації, – Льовочкін

Депутат Верховної Ради України Сергій Льовочкін (фракція "Опозиційна платформа - За життя") заявив, що низькі темпи економічного зростання залишаються однією з головних проблем країни, і у нинішнього уряду немає рецептів покращення ситуації.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"За підсумками 2019 року реальний ВВП в поточному році буде все ще на 5,5% нижчим за рівень 2013 року. За офіційних прогнозних темпiв зростання Україна вийде на останній докризовий показник реального ВВП тільки у 2021 році. І у нинішнього уряду, як і у минулого, немає рецепту поліпшення економічної ситуації. Залучаючи інвестиції в облігації внутрішньої позики, а не в промисловість, досягти реального економічного зростання неможливо", – вважає політик.

За його словами, розрив в економічному розвитку між Україною та іншими країнами в регіоні за останні роки помітно збільшився. Якщо за минулі 6 років ВВП в Україні впав на 5,5%, то в Литві зріс на 20,5%, Латвії – 20,7%, Болгарії – 21,3%, в Словаччині та Словенії – 21,7%, Чехії – 22%, Естонії – 23,1%, Угорщинi – 26,2%, Польщі – на 26,9%, Грузії – 27,2%, Туреччини – 27,5%, в Румунії – на 30,4%.

"Найкращим побажанням на 2020 рік буде відновлення миру і зміна економічного курсу країни. Завдання "Опозиційної платформи - За життя" – забезпечити ці зміни, і ми знаємо, як це зробити", – резюмував Льовочкін.