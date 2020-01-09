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  • У Львівській області маршрутка протаранила вантажівку: загинули три людини
09 січня 2020, четвер, 14:32 6
Події 2020-01-09T14:51:20+02:00
Українські Новини
У Львівській області маршрутка протаранила вантажівку: загинули три людини

У Львівській області маршрутка протаранила вантажівку: загинули три людини

Надежда Комендантова
смертельна ДТП, ДТП з маршруткою, ДТП з фурою
ДТП під Львовом. Фото: Нацполиция
ДТП під Львовом. Фото: Нацполиция

У Львівській області водій автобуса не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався у фуру, в результаті ДТП загинули три людини.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

ДТП сталася сьогодні, 9 січня, близько 2:30 в селі Бартатів Городоцького району Львівської області.

"Як попередньо встановили правоохоронці, 46-річний житель Івано-Франківської області, перебуваючи за кермом мікроавтобуса Volkswagen, який не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з седловым тягачем Mercedes під керуванням 30-річного іноземця. Внаслідок зіткнення на місці дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє пасажирів мікроавтобуса - 38-річний житель Івано-Франківської області і чоловік, особа якого встановлюється", - повідомили в Нацполіції.

Також, за даними поліції, ще один пасажир мікроавтобуса, 46-річний житель Івано-Франківської області, з місця події був доставлений в лікарню, де від отриманих травм помер.

Водій транспортного засобу Volkswagen отримав травми і госпіталізований в лікарню. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

За цим фактом слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівської області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Всі обставини події встановлюються. Проводиться досудове розслідування.

Відзначається, що правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України 46-річного жителя Івано-Франківської області, який керував мікроавтобусом Volkswagen.

Нагадаємо, що під Києвом Seat протаранив Skoda: постраждалий водій у важкому стані

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