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09 января 2020, четверг, 09:15 1154
Происшествия 2020-01-09T09:17:52+02:00
Українські Новини
Под Киевом Seat протаранил Skoda: пострадавший водитель в тяжелом состоянии

Под Киевом Seat протаранил Skoda: пострадавший водитель в тяжелом состоянии

Надежда Комендантова
ДТП под Киевом, ДТП с авто, ДТП с пострадавшими
ДТП под Киевом. Фото: Информатор
ДТП под Киевом. Фото: Информатор

В Святошинском районе Киева, на выезде из города, произошло серьезное ДТП с пострадавшими. На житомирской трассе столкнулись Skoda Fabia и Seat Leon Cupra. В результате аварии пострадал мужчина.

Авария случилась 8 января около 18:10. Об этом сообщает Информатор.

Как выяснили правоохранители, Seat двигался по житомирской трассе в сторону выезда из Киева. В районе села Чайки водитель Skoda, который ехал в сторону столицы, начал разворачиваться. В этот момент и произошло столкновение.

От удара обе машины отлетели в "карман". Серьезные повреждения получила Fabia. Пожилой водитель был пристегнут, но получил серьезную травму головы. С открытой черепно-мозговой травмой его госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Водитель Seat не пострадал, но находился в шоковом состоянии. На месте работали бригады медиков, патрульные и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.

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