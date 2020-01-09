Под Киевом Seat протаранил Skoda: пострадавший водитель в тяжелом состоянии

В Святошинском районе Киева, на выезде из города, произошло серьезное ДТП с пострадавшими. На житомирской трассе столкнулись Skoda Fabia и Seat Leon Cupra. В результате аварии пострадал мужчина.

Авария случилась 8 января около 18:10. Об этом сообщает Информатор.

Как выяснили правоохранители, Seat двигался по житомирской трассе в сторону выезда из Киева. В районе села Чайки водитель Skoda, который ехал в сторону столицы, начал разворачиваться. В этот момент и произошло столкновение.

От удара обе машины отлетели в "карман". Серьезные повреждения получила Fabia. Пожилой водитель был пристегнут, но получил серьезную травму головы. С открытой черепно-мозговой травмой его госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Водитель Seat не пострадал, но находился в шоковом состоянии. На месте работали бригады медиков, патрульные и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.