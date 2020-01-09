підписатися на розсилку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
09 січня 2020, четвер, 12:00 3
Силові структури 2020-01-09T12:02:33+02:00
Українські Новини
У Києві затримали "злодія в законі" на прізвисько "Камо Московський"

У Києві затримали "злодія в законі" на прізвисько "Камо Московський"

Надежда Комендантова
затримання, Нацполіція, Кримінальний авторитет
Камо Московський. Фото: Нацполиция
Камо Московський. Фото: Нацполиция

Поліція затримала кримінального авторитета на прізвисько "Камо Московський" в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

За даними оперативників департаменту стратегічних розслідувань Нацполиции, "Камо Московський" незаконно потрапив в Україну, щоб уникнути кримінальної відповідальності за статус "злодія в законі" на території Росії і встановити контроль над злочинними групами в Україні.

57-річний уродженець Грузії, громадянин Росії був коронований в 1983 році в Тбілісі.

Він був неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, загалом провів у місцях позбавлення волі РФ, у тому числі суворого режиму, понад 30 років, останній раз звільнився в жовтні 2019 року.

З метою уникнути кримінальну відповідальність за свій статус "Камо Московський" приїхав в Україну, незаконно перетинаючи державний кордон.

Щоб не допустити реалізації злочинних планів "злодія в законі", правоохоронці з допомогою оперативних служб Нацполиции встановили його місцезнаходження.

У неділю, 5 грудня, оперативники затримали його.

Наголошується, що за сприяння Державної міграційної служби, і за рішенням суду "злодія в законі" на 6 місяців помістили в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Вирішується питання про її примусове видворення з забороною в'їзду в Україну терміном на 5 років.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2019 року поліція затримала кримінального авторитета Тенгіза Чарая на прізвисько Тенго Гальський" у Рівненській області.

Більше новин про: затримання Нацполіція Кримінальний авторитет

Новини
У Києві затримали "злодія в законі" на прізвисько "Камо Московський" 12:00
Міністр енергетики витратив чверть мільйона на відрядження за кордон 11:43
Долар на міжбанку продовжує помітно дорожчати 11:39
Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ в цьому році 11:22
В Україні незабаром з'являться посли в 13 країнах 11:19 Документ
більше новин
Зміна адміністрування роздрібного акцизу на сигарети дозволить залучити до місцевих бюджетів понад 2 млрд грн вже в 2020 році, -експерт 08:57
Тютюнова галузь намагається зберегти монополію за допомогою меморандуму з Кабміном 11:11
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист 19:01
Ціни на житло можуть зрости на 15% в 2020, - ХК "Київміськбуд" 11:04
Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі 20:59
більше новин
Російський олігарх Фрідман може стати власником ФК "Карпати" 13:47
Новий тариф на розподіл для АТ "Дніпрогаз" на 40% менше собівартості доставки газу споживачам 16:15 Прес-реліз
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з трагічною аварією літака МАУ в Ірані 13:55
9 українців - членів екіпажу загинули в результаті краху літака МАУ в Ірані 09:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok