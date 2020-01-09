У Києві затримали "злодія в законі" на прізвисько "Камо Московський"

Поліція затримала кримінального авторитета на прізвисько "Камо Московський" в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

За даними оперативників департаменту стратегічних розслідувань Нацполиции, "Камо Московський" незаконно потрапив в Україну, щоб уникнути кримінальної відповідальності за статус "злодія в законі" на території Росії і встановити контроль над злочинними групами в Україні.

57-річний уродженець Грузії, громадянин Росії був коронований в 1983 році в Тбілісі.

Він був неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, загалом провів у місцях позбавлення волі РФ, у тому числі суворого режиму, понад 30 років, останній раз звільнився в жовтні 2019 року.

З метою уникнути кримінальну відповідальність за свій статус "Камо Московський" приїхав в Україну, незаконно перетинаючи державний кордон.

Щоб не допустити реалізації злочинних планів "злодія в законі", правоохоронці з допомогою оперативних служб Нацполиции встановили його місцезнаходження.

У неділю, 5 грудня, оперативники затримали його.

Наголошується, що за сприяння Державної міграційної служби, і за рішенням суду "злодія в законі" на 6 місяців помістили в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Вирішується питання про її примусове видворення з забороною в'їзду в Україну терміном на 5 років.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2019 року поліція затримала кримінального авторитета Тенгіза Чарая на прізвисько Тенго Гальський" у Рівненській області.