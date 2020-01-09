Долар на міжбанку продовжує помітно дорожчати

Котирування на міжбанківському валютному ринку виросли вище рівня 24,00 UAH/USD станом на 11:30 четверга досягли рівня 24,08-24,11 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники ринку.

Міжбанк відкрився котируваннями 24,06-24,10 UAH/USD, після чого котирування трохи зросли.

Національний банк у четвер ще не виходив на міжбанк з інтервенцією.

Проте як повідомляють учасники ринку, у середу, 8 січня, НБУ продав на міжбанку близько 25 млн доларів, щоб задовольнити виник надлишковий попит.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю, 3 січня, на 8 коп. в середу, 8 січня, знизився на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Курс долара і євро злетів в обмінниках.

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1,4 млрд доларів у 2020 році.