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09 січня 2020, четвер, 11:39 7
Фінанси 2020-01-09T12:00:02+02:00
Українські Новини
Долар на міжбанку продовжує помітно дорожчати

Долар на міжбанку продовжує помітно дорожчати

Сергій Жолобецький
НБУ, Банки, Валюта, долари, курс гривні

Котирування на міжбанківському валютному ринку виросли вище рівня 24,00 UAH/USD станом на 11:30 четверга досягли рівня 24,08-24,11 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники ринку.

Міжбанк відкрився котируваннями 24,06-24,10 UAH/USD, після чого котирування трохи зросли.

Національний банк у четвер ще не виходив на міжбанк з інтервенцією.

Проте як повідомляють учасники ринку, у середу, 8 січня, НБУ продав на міжбанку близько 25 млн доларів, щоб задовольнити виник надлишковий попит.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю, 3 січня, на 8 коп. в середу, 8 січня, знизився на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Курс долара і євро злетів в обмінниках.

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1,4 млрд доларів у 2020 році.

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