Компанія МАУ назвала 8 січня найчорнішим днем в своїй історії

У Міжнародних українських авіалініях висловили співчуття рідним загиблих в авіакатастрофі під Тегераном і пообіцяли добиватися розслідування причин трагедії. У компанії назвали день 8 січня найчорнішим днем в історії.Про це написала прес-служба МАУ увечері в день трагедії.

"День 8 січня 2020 року став чорним в історії МАУ. До таких трагічних подій неможливо бути готовими емоційно і психологічно, навіть якщо всі служби і співробітники авіакомпанії неодноразово проходили спеціальну підготовку. Сьогодні всі наші думки з пасажирами та екіпажем рейсу PS752 Тегеран - Київ", - йдеться в повідомленні.

Співробітники авіакомпанії висловили щирі співчуття сім'ям і друзям загиблих у катастрофі.

"Розділяємо ваш біль, сумуємо разом з вами, пам'ятаємо кожного, чиє життя обірвалося в небі Ірану", - йдеться в пості.

Також в МАУ пообіцяли зробити все можливе для з'ясування причин трагедії і забезпечення допомогою сімей пасажирів і членів екіпажу.

Як повідомляли Українські Новини, Канада запропонувала свою допомогу в розслідуванні авіакатастрофи в Ірані.