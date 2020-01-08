У Кабміні пояснили, чому раніше не заборонили польоти в Іран

Авіакомпаніям України не забороняли літати над Іраном, оскільки ще вчора, до аварії Boeing 737 МАУ, "ніяких передумов для цього не було". Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в середу, 8 січня.

"Ті події, про які ви зараз говорите, розгорталися буквально вчора, вночі, сьогодні. Тобто це питання годин. Станом на вчора не було ніяких підстав вважати, що такі події відбудуться", - пояснив він.

Гончарук додав, що в рамках розслідування буде встановлено, "хто в який момент повинен був відреагувати".

"Якщо ми прийдемо до висновку, що були підстави відреагувати раніше, а офіційні органи не відреагували, ми приймемо відповідні кадрові рішення", - підсумував прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, на даний момент комісія встановлює справжні причини катастрофи літака МАУ в Ірані.

В МАУ оприлюднили офіційні списки пасажирів рейсу.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом аварії літака МАУ в Ірані ч. 3 ст. 276 (порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу.