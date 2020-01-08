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08 січня 2020, середа, 15:17 4
Суспільство 2020-01-08T15:17:40+02:00
Українські Новини
У Фрідмана заперечили проти заяви про купівлю ФК "Карпати"

У Фрідмана заперечили проти заяви про купівлю ФК "Карпати"

Олена Проценко
Львів, Фрідман, Михайло Фрідман
Михайло Фрідман. Скріншот: YouTube/ Бізнес-секрети
Михайло Фрідман. Скріншот: YouTube/ Бізнес-секрети

Джерело з оточення Михайла Фрідмана спростувало інформацію, яка була викладена на сайті фанатів і вболівальників львівського клубу "Карпати", про те, що Фрідман розглядає варіант купівлі футбольного клубу. Про це повідомляє сайт Forbes

Повідомляється, що джерело в оточенні співвласника холдингу LetterOne і консорціуму "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана спростувало інформацію про те, що російський мільярдер може купити український футбольний клуб "Карпати".

"Нісенітниця", — повідомив він Forbes, коментуючи публікації в російських ЗМІ з посиланням на сайт уболівальників клубу "Карпати".

Представник Альфа-банку також повідомив, що не знає про подібні плани Фрідмана.

"Мені як представнику Альфа-банку про це нічого не відомо", — сказав Forbes директор з маркетингу і комунікацій Альфа-банку Олексій Гиязов. Він назвав дивним джерело новини про футбольні плани Фрідмана.

Як повідомляли Українські Новини, у США акціонерів Альфа-банку і Укрсоцбанку включили в доповідь про можливість введення санкцій проти роосийских олігархів і людей з близького оточення Путіна.

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