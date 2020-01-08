У Фрідмана заперечили проти заяви про купівлю ФК "Карпати"

Джерело з оточення Михайла Фрідмана спростувало інформацію, яка була викладена на сайті фанатів і вболівальників львівського клубу "Карпати", про те, що Фрідман розглядає варіант купівлі футбольного клубу. Про це повідомляє сайт Forbes

Повідомляється, що джерело в оточенні співвласника холдингу LetterOne і консорціуму "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана спростувало інформацію про те, що російський мільярдер може купити український футбольний клуб "Карпати".

"Нісенітниця", — повідомив він Forbes, коментуючи публікації в російських ЗМІ з посиланням на сайт уболівальників клубу "Карпати".

Представник Альфа-банку також повідомив, що не знає про подібні плани Фрідмана.

"Мені як представнику Альфа-банку про це нічого не відомо", — сказав Forbes директор з маркетингу і комунікацій Альфа-банку Олексій Гиязов. Він назвав дивним джерело новини про футбольні плани Фрідмана.

Як повідомляли Українські Новини, у США акціонерів Альфа-банку і Укрсоцбанку включили в доповідь про можливість введення санкцій проти роосийских олігархів і людей з близького оточення Путіна.