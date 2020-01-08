В Иране разбился самолет авиакомпании "МАУ", - СМИ

Самолет Боинг 737 от украинской авиакомпанию "Международные Авиалинии Украины" потерпел крушение из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

Об этом ссообщает Reuters.

По данным издания, на борту находилось 180 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Подтверждено, что самолет упал почти сразу после взлета.

Маршрут самолета. Фото: Twitter/Flightradar24

Согласно данным информационного ресурса CNN, большинство пассажиров на борту рейса авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" погибли. Об этом сообщил Пирхоссейн Куливанд, глава службы неотложной медицинской помощи Ирана.

Он добавил, что на место катастрофы были направлены аварийные бригады, но они не могут оказать помощь, потому что район в настоящее время горит.

Служба слежения за рейсами FlightRadar 24 сообщила в твиттере, что самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет. Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (04:42 укр.) утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 2.44 UTC (04:44 укр.).

По данным "РИА Новости", на борту воздушного судна по направлению в Киев находилось 167 пассажиров.

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