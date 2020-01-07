На Різдво в одеському гуртожитку вибухнула граната: три людини в лікарні

3 людини госпіталізовано у вівторок внаслідок вибуху бойової гранати РГД-5 в гуртожитку комунального підприємства "Одесміськелектротранс" по вулиці Радісна, 19 в Одесі.

Про це Українським Новинам повідомив представник управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 4 чоловіків вживали алкогольні напої на кухні гуртожитку.

В ході виниклої сварки один з них кинув у кухню гранату РГД-5, закрив за собою двері і втік з місця події.

Постраждалих доставили в лікарню з численними осколковими пораненнями.

На місці вибуху працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.

Як повідомляли Українські Новини, 19 листопада 2019 чоловік загинув через вибух гранати в Дніпрі.

Раніше під Києвом авто на швидкості 150 км/год вибухнула граната, водій загинув.

До цього у Харківській області чоловік напився з матір'ю, показав їй гранату і підірвав будинок.