На Різдво в одеському гуртожитку вибухнула граната: три людини в лікарні

3 людини госпіталізовано у вівторок внаслідок вибуху бойової гранати РГД-5 в гуртожитку комунального підприємства "Одесміськелектротранс" по вулиці Радісна, 19 в Одесі. Про це Українським Новинам повідомив представник управління Національної поліції в Одеській області. Попередньо встановлено, що 4 чоловіків вживали алкогольні напої на кухні гуртожитку. В ході виниклої сварки один з них кинув у кухню гранату РГД-5, закрив за собою двері і втік з місця події. Постраждалих доставили в лікарню з численними осколковими пораненнями. На місці вибуху працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Як повідомляли Українські Новини, 19 листопада 2019 чоловік загинув через вибух гранати в Дніпрі. Раніше під Києвом авто на швидкості 150 км\/год вибухнула граната, водій загинув. До цього у Харківській області чоловік напився з матір'ю, показав їй гранату і підірвав будинок.