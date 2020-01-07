Штучний інтелект діагностує рак краще за лікарів, - дослідження

Штучний інтелект діагностує рак молочної залози за результатами мамографії точніше, ніж лікарі. Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі Nature, повідомляє "ВВС Україна".

Міжнародна команда вчених, зокрема, з Google Health та Імперського коледжу Лондона, розробила комп'ютерну модель і навчила її діагностувати рак на базі рентгенівських знімків майже 29 000 жінок.

Алгоритм читав мамограми краще, ніж шість окремих рентгенологів.

Діагностика штучного інтелекту виявилася настільки ж точною, як спільна робота відразу двох лікарів.

Також, на відміну від людей, штучний інтелект ніколи не втомлюється. Експерти кажуть, що з його допомогою можна поліпшити діагностику раку.

У рамках дослідження штучний інтелект аналізував знімки, за яким не можна було ідентифікувати жінок.

На відміну від експертів-людей, які мали доступ до історії хворих, у ШІ були тільки мамограми.

Результати були настільки ж точними, як і схема з двома лікарями. У той же час він діагностував рак краще, ніж один окремий лікар.



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