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07 січня 2020, вівторок, 10:29 4
Наука 2020-01-07T10:45:01+02:00
Українські Новини
Штучний інтелект діагностує рак краще за лікарів, - дослідження

Штучний інтелект діагностує рак краще за лікарів, - дослідження

Валерия Драгомирова
Штучний інтелект, Рак, Рак грудей
Штучний інтелект. Фото: pixabay
Штучний інтелект. Фото: pixabay

Штучний інтелект діагностує рак молочної залози за результатами мамографії точніше, ніж лікарі. Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі Nature, повідомляє "ВВС Україна".

Міжнародна команда вчених, зокрема, з Google Health та Імперського коледжу Лондона, розробила комп'ютерну модель і навчила її діагностувати рак на базі рентгенівських знімків майже 29 000 жінок.

Алгоритм читав мамограми краще, ніж шість окремих рентгенологів.

Діагностика штучного інтелекту виявилася настільки ж точною, як спільна робота відразу двох лікарів.

Також, на відміну від людей, штучний інтелект ніколи не втомлюється. Експерти кажуть, що з його допомогою можна поліпшити діагностику раку.

У рамках дослідження штучний інтелект аналізував знімки, за яким не можна було ідентифікувати жінок.

На відміну від експертів-людей, які мали доступ до історії хворих, у ШІ були тільки мамограми.

Результати були настільки ж точними, як і схема з двома лікарями. У той же час він діагностував рак краще, ніж один окремий лікар.


Як повідомляли Українські Новини, штучний інтелект допише останню десяту симфонію Бетховена.

Раніше вчені довели, що хворі зуби можуть спровокувати рак.

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