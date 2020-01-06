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06 січня 2020, понеділок, 12:36 6
Зовнішня політика 2020-01-06T12:43:50+02:00
Українські Новини
У МЗС розповіли, скільки українських політв'язнів залишається в РФ

У МЗС розповіли, скільки українських політв'язнів залишається в РФ

Анна Рудык
Політв'язні, Українські політв'язні, Обмін полоненими
МЗС
МЗС

Після другого масштабного обміну полоненими, який відбувся 29 грудня, в Росії за ґратами залишаються близько сотні українських політв'язнів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Так, МЗС закликав міжнародне співтовариство не послаблювати тиск на Росію, поки не будуть звільнені всі українські політичні в'язні, і ті, хто перебуває в Росії, і ті, хто на тимчасово окупованих територіях.

"Близько 100 громадян України, які незаконно перебувають в ув'язненні в Росії, "святкують" різдвяні свята у в'язниці. Знову. Деякі з українських політв'язнів були звільнені і повернулись додому до своїх сімей і друзів, але вони не могли бачитися з близькими роками і "відзначали" в тюрмах багато свят", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у полоні в ОРДЛО залишилися кілька десятків українців, серед яких і підлітки, про утримання яких знають їхні родичі та українські правозахисні організації, але яких чомусь не "підтвердили" бойовики під час переговорів у Мінську.

Також Офіс Президента опублікував повний список звільнених українців.

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