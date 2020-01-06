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06 січня 2020, понеділок, 11:46 9
Судова влада 2020-01-06T11:57:04+02:00
Українські Новини
Офіс генпрокурора розслідує вбивство чоловіка в Каховці

Офіс генпрокурора розслідує вбивство чоловіка в Каховці

Анна Рудык
вбивство в Каховці, вбивство, Офіс Генпрокурора
Протести в Каховці. Скріншот відео
Протести в Каховці. Скріншот відео

Вчора, 5 січня, генеральний прокурор Руслан Рябошапка визначив групу прокурорів Офісу генерального прокурора, які на місці будуть координувати роботу слідчих і прокурорів у розслідуванні резонансного вбивства жителя міста Каховка, яке сталося 1 січня. Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Так, Офіс генерального прокурора почав розслідувати вбивство з використанням вогнепальної зброї, що відбулося у Каховці.

Наголошується, що прокурори вже виїхали на місце злочину. Там вони ознайомляться з усіма версіями вчиненого, станом виробництва і будуть вживати заходів для встановлення причетних до вбивства.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР перевірить, чи причетний поліцейський до вбивства у Каховці.

Також в Каховці під управлінням поліції палили шини через резонансне вбивство.

Вранці 1 січня в Каховці 29-річний чоловік здійснив кілька пострілів з рушниці у 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукина, який помер від отриманих поранень.

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