Офіс генпрокурора розслідує вбивство чоловіка в Каховці

Вчора, 5 січня, генеральний прокурор Руслан Рябошапка визначив групу прокурорів Офісу генерального прокурора, які на місці будуть координувати роботу слідчих і прокурорів у розслідуванні резонансного вбивства жителя міста Каховка, яке сталося 1 січня. Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Так, Офіс генерального прокурора почав розслідувати вбивство з використанням вогнепальної зброї, що відбулося у Каховці.

Наголошується, що прокурори вже виїхали на місце злочину. Там вони ознайомляться з усіма версіями вчиненого, станом виробництва і будуть вживати заходів для встановлення причетних до вбивства.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР перевірить, чи причетний поліцейський до вбивства у Каховці.

Також в Каховці під управлінням поліції палили шини через резонансне вбивство.

Вранці 1 січня в Каховці 29-річний чоловік здійснив кілька пострілів з рушниці у 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукина, який помер від отриманих поранень.