ГБР проверит, причастен ли полицейский к убийству в Каховке

Государственное бюро расследований расследует возможную причастность правоохранителя к убийству в Каховке Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українськi Новини.

"Начато расследование в отношении работника одного из отделов ГУ Нацполиции в Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 6:00 1 января.

В результате конфликта один из его участников (бывший работник милиции) совершил несколько выстрелов в своего оппонента.

От полученных ранений потерпевший через два дня умер в больнице.

По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийству потерпевшего может быть причастен работник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве.

Досудебное расследование начато по факту возможного превышения правоохранителем власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса).

Следователями ГБР проводится комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия, в том числе, будет дана правовая оценка выдачи подозреваемому в убийстве разрешения на использование оружия.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, Голосеевский районный суд Киева продлил на 2 месяца арест подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком (Киевская область), одному - без права внесения залога, двоим назначил 280 тыс. гривен залога, еще одного отпустил под личное обязательство.

Судья Игорь Опанасюк по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова взял самоотвод, потому что дружит с одним из подозреваемых полицейских Владимиром Петровцем. Это не помешало Опанасюку ранее поддержать отвод другого судьи по делу.