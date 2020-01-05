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05 січня 2020, неділя, 15:38 9
Політика 2020-01-05T20:00:02+02:00
Українські Новини
У Держприкордонслужбі заявили, що Зеленський не просив впускати в Україну Dr. Alban

У Держприкордонслужбі заявили, що Зеленський не просив впускати в Україну Dr. Alban

Ольга Фандорина
Dr. Alban, Заборона в'їзду
Зеленський і Dr. Alban. Фото: Instagram/ dralbanofficial
Зеленський і Dr. Alban. Фото: Instagram/ dralbanofficial

Державна прикордонна служба заперечує вплив Президента Володимира Зеленського на пропуск в Україну шведського співака Албана Узома Нвапа (Dr. Alban), який виступав у аннексированном Росією Криму.

Про це повідомив керівник відомства Сергій Дейнеко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Він перетинав Державний кордон відповідно до чинного законодавства, яким керуються прикордонники при оформленні іноземців. При цьому підкреслюю - питання прикордонного контролю належить виключно до компетенції Державної прикордонної служби України. І ніяк на рішення охоронців кордону щодо пропуску або непропуску осіб не впливає ніхто, в тому числі і Президент України", - написав він.

Дейнеко підкреслив, що відмовити іноземцям у перетині кордону можна через доручення правоохоронних органів, а в разі його відсутності і наявності необхідних документів вони можуть бути пропущені в Україну.

Раніше Dr. Alban на своїй сторінці в Instagram опублікував світлину із Зеленським і написав, що його приїзд в Україну став можливий завдяки втручанню Президента.

Співак відвідав Україну, для участі у зйомках шоу "Вечірній квартал".

Пізніше він відкоректував своє повідомлення, прибравши з нього згадка про допомогу Зеленського у перетині кордону.

"Зустріч з президентом України, президентом Зеленським. Мені заборонили в'їзд в Україну з-за мого попереднього шоу на півострові Крим. Я не знав про це, що українцям це не подобається. Де б я не був, але я був радий зустрічі з президентом", - написано на сторінці співака.

Раніше повідомлялося, що Зеленський допоміг зняти заборона на в'їзд Dr. Alban і зустрівся зі співаком в Києві.

Раніше СБУ дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову.

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