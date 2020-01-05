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05 січня 2020, неділя, 16:57 66
Політика 2020-01-05T17:45:46+02:00
Українські Новини
Виступ Ірини Хакамади в Києві скасували

Виступ Ірини Хакамади в Києві скасували

Ольга Фандорина
Ірина Хакамада, Виступ, Заборона в'їзду

Девелоперська компанія Taryan Group (Київ) скасувала виступ російського політика Ірини Хакамади на DreamBIG Forum.

Про це йдеться в повідомленні компанії на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми хочемо вибачитися перед нашими гостями, за те, що один із запланованих спікерів — бізнес-тренер Ірина Хакамада — не виступить на DreamBIG Forum. Незважаючи на те, що ми провели первинну перевірку і погодили можливість її в'їзду з відповідними органами, ми змушені відмовитися від її виступу. Тому що є речі, які для нас є важливими і непорушними, і позиція щодо них не може бути двозначною", - сказано в повідомленні.

Після анексії Криму Хакамада запропонувала Росії виплатити Україні контрибуцію.

При цьому політик не заперечувала нелегітимність проведеного на півострові референдуму.

Як повідомляли Українські Новини, раніше шведський співак Dr. Alban, який виступав в Криму, на своїй сторінці в Instagram опублікував світлину із Зеленським і написав, що його приїзд в Україну став можливий завдяки втручанню Президента.

Раніше повідомлялося, що Зеленський допоміг зняти заборона на в'їзд Dr. Alban і зустрівся зі співаком в Києві.

Раніше СБУ дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову.

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