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05 січня 2020, неділя, 12:54 3
Суспільство 2020-01-05T13:00:01+02:00
Українські Новини
У столиці на Різдво обмежать рух транспорту і закриють станції метро

У столиці на Різдво обмежать рух транспорту і закриють станції метро

Валерия Драгомирова
КМДА, Обмеження руху транспорту, Київ, Різдво
Новий рік на Софійській площі. фото: Ukraine Folk
Новий рік на Софійській площі. фото: Ukraine Folk

У вівторок, 7 січня, у Києві перекриють дороги, можливі короткочасні обмеження на вхід в метро. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, повідомляється, що з 12:00 до 17:00 заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирській (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського).

Відзначається, що 7 січня в разі необхідності в залежності від пасажиропотоків можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Золоті ворота".


В даний час всі ескалатори будуть працювати на підйом від уникнення тисняви на платформі. Крім того, можливе обмеження або закриття на вхід до станцій метро "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" та "Майдан Незалежності".

Також на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня з 12:00 до 17:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 будуть рухатися зі змінами:

  • тролейбуси № 6 - від Мінського масиву до ст. м. "Лук'янівська";
  • тролейбуси № 16 - від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • тролейбуси № 18 - від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Раніше Українські Новини писали, куди піти на різдвяні вихідні у Києві.

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