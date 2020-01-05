Важко повірити: посольство Польщі розкритикувало слова речниці МЗС про діячів ОУН

Посольство Польщі в Україні розкритикувало заяву прес-секретаря Міністерства закордонних справ Катерини Зеленко, яка сказала, що кожен народ має право самостійно визначати та вшановувати своїх героїв.

Про це пише "Європейська правда".

Такою була відповідь Зеленко на попередній лист послів Польщі та Ізраїлю про вшанування в Україні низки діячів, серед яких лідери ОУН Андрій Мельник і Степан Бандера.

За її словами, Україна усвідомлює, що "існують діячі, інститути і навіть країни, які зацікавлені в тому, щоб питання вшанування національних героїв і важливих дат і надалі були предметом розбрату між українцями та іншими народами".



У коментарі агентству РАР в суботу посольство Польщі в Україні розкритикувало заяву Зеленко.

"Важко повірити, що такі слова могли прозвучати з вуст українського дипломата", - йдеться в заяві посольства, яке наводить Onet.

В посольстві підкреслили, що заяву Зеленко не розміщено на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України.

"Якщо пані Зеленко вважає, що культ Бандери чи Мельника - це внутрішня справа України, то на якій підставі Київ звертається (на наш погляд, звертається справедливо) з ініціативою, щоб Росія визнала Голодомор геноцидом і виступає проти московської теорії "російського світу"? Чому Україна може виражатися, наприклад, про відновлення пам'ятників УПА в Польщі, а Польща не повинна висловлюватися про польські жертви УПА, які поховані в безіменних ямах смерті на території України?" - йдеться в заяві.

"Найбільш важко повірити, що спікер МЗС України могла натякати, що заява послів Польщі та Ізраїлю діє в інтересах третьої сторони. Польща і особисто посол Ціхоцький багато разів довели своє негативне ставлення до агресії Росії проти України і діями на міжнародній арені підтвердили свою підтримку Україні", - обурюється посольство.



Як повідомляли Українські Новини, в посольстві Польщі обурилися через програму про Бандеру на UA:Перший.



Раніше ЗМІ повідомляли, що у Білорусі за символіку УПА і портрети Бандери будуть саджати у в'язницю.