У Польщі судитимуть українського туриста, дрон якого впав на дах відомого монастиря

У Польщі судитимуть 24-річного українця, який втратив контроль над безпілотником, і дрон впав на дах Маріацького костелу в Кракові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Чоловіка звільнили після пред'явлення обвинувачення", - заявив у п'ятницю прес-секретар малопольської поліції Себастьян Глень.

"Чоловік пояснив, що не знає польських норм, бачив інших людей, які використовують безпілотники, а вітер сприяв падінню його безпілотника", - сказав Глень.

1 січня 24-річний чоловік, який приїхав до Кракова з туристичною метою, знімав краківські пам'ятки за допомогою апарата, обладнаного камерою. Коли на головній площі він втратив керування пристроєм, і воно впало на дах базиліки, він повідомив поліції. Пожежники допомогли зняти безпілотник.

Справу передадуть до прокуратури, яка прийме рішення про подальший хід справи.

У відповідності зі ст. 212 Закону про авіацію, порушникам може загрожувати тюремне ув'язнення до п'яти років позбавлення волі. Однак в силу обставин події, яка сталася у Кракові, може бути прийнято рішення про умовне припинення провадження у справі.

Дрон українця впав на дах. Фото: RMF24.

Нагадаємо, напередодні зимових свят на кордоні з Польщею утворилися кілометрові черги.