У Польщі судитимуть українського туриста, дрон якого впав на дах відомого монастиря

У Польщі судитимуть 24-річного українця, який втратив контроль над безпілотником, і дрон впав на дах Маріацького костелу в Кракові. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24. "Чоловіка звільнили після пред'явлення обвинувачення", - заявив у п'ятницю прес-секретар малопольської поліції Себастьян Глень. "Чоловік пояснив, що не знає польських норм, бачив інших людей, які використовують безпілотники, а вітер сприяв падінню його безпілотника", - сказав Глень. 1 січня 24-річний чоловік, який приїхав до Кракова з туристичною метою, знімав краківські пам'ятки за допомогою апарата, обладнаного камерою. Коли на головній площі він втратив керування пристроєм, і воно впало на дах базиліки, він повідомив поліції. Пожежники допомогли зняти безпілотник. Справу передадуть до прокуратури, яка прийме рішення про подальший хід справи. У відповідності зі ст. 212 Закону про авіацію, порушникам може загрожувати тюремне ув'язнення до п'яти років позбавлення волі. Однак в силу обставин події, яка сталася у Кракові, може бути прийнято рішення про умовне припинення провадження у справі. Дрон українця впав на дах. Фото: RMF24. Нагадаємо, напередодні зимових свят на кордоні з Польщею утворилися кілометрові черги.