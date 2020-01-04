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  • У Рівному в багатоповерхівці прогримів вриваючись: вибухнув газовий котел і почалася пожежа
04 січня 2020, субота, 20:17 10
Події 2020-01-04T22:30:02+02:00
Українські Новини
У Рівному в багатоповерхівці прогримів вриваючись: вибухнув газовий котел і почалася пожежа

У Рівному в багатоповерхівці прогримів вриваючись: вибухнув газовий котел і почалася пожежа

Надежда Комендантова
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Вибух у Рівному. Фото: Держнс
Вибух у Рівному. Фото: Держнс

У Рівному в багатоквартирному житловому будинку стався вибух, після чого почалася пожежа.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління Держнс в Рівненській області.

"4 січня в 11:45 до Служби порятунку Рівненської за номером "101" надійшло повідомлення про вибух повітряно-газової суміші газового котла в приміщенні кухні з наступним горінням двокімнатної квартири на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку р. Рівне по вулиці Соборна", - повідомили в управлінні.

Наголошується, що на місце виклику було направлено два чергових відділення рятувальників 2-ї державної пожарноспасательной частини Рівного, одне відділення пожарноспасательной частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та оперативно-координаційний центр ГУ Держнс області.

Внаслідок сильного задимлення пожежники евакуювали 14 мешканців з верхніх поверхів, з яких четверо дітей.

В 12:11 пожежа була локалізована, а о 12:20 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. В результаті пожежі вогнем знищено віконну раму та пошкоджено меблі кухні. Квартиру було повністю врятовано від знищення вогнем.

В даний час причина пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються.

Нагадаємо, раніше в Одеській області в підвалі будинку стався вибух, є постраждалі.

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