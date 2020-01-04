У Рівному в багатоповерхівці прогримів вриваючись: вибухнув газовий котел і почалася пожежа

У Рівному в багатоквартирному житловому будинку стався вибух, після чого почалася пожежа.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління Держнс в Рівненській області.

"4 січня в 11:45 до Служби порятунку Рівненської за номером "101" надійшло повідомлення про вибух повітряно-газової суміші газового котла в приміщенні кухні з наступним горінням двокімнатної квартири на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку р. Рівне по вулиці Соборна", - повідомили в управлінні.

Наголошується, що на місце виклику було направлено два чергових відділення рятувальників 2-ї державної пожарноспасательной частини Рівного, одне відділення пожарноспасательной частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та оперативно-координаційний центр ГУ Держнс області.

Внаслідок сильного задимлення пожежники евакуювали 14 мешканців з верхніх поверхів, з яких четверо дітей.

В 12:11 пожежа була локалізована, а о 12:20 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. В результаті пожежі вогнем знищено віконну раму та пошкоджено меблі кухні. Квартиру було повністю врятовано від знищення вогнем.

В даний час причина пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються.

Нагадаємо, раніше в Одеській області в підвалі будинку стався вибух, є постраждалі.