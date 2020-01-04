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04 січня 2020, субота, 18:15 5
Суспільство 2020-01-04T18:16:18+02:00
Українські Новини
Майже дві тисячі сімей отримали допомогу із забезпечення житлом у 2019, - Мінрегіон

Майже дві тисячі сімей отримали допомогу із забезпечення житлом у 2019, - Мінрегіон

Валерия Драгомирова
Мінрегіон, Житло, Допомога
Житло. Фото: infinica.ru
Житло. Фото: infinica.ru

Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" надала допомогу із забезпечення житлом 1 647 сім'ям в 2019 році.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Зокрема, за рахунок коштів державного бюджету та коштів статутного капіталу Фонду сприяння молодіжному будівництву було укладено 1 210 договорів на загальну суму 609 млн гривень, за рахунок коштів місцевих бюджетів - 437 договорів на 252 млн гривень.

Також вказується, що в державних житлових програмах взяли участь 779 сімей внутрішньо переміщених осіб і 415 сімей учасників антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році Фонд сприяння молодіжному будівництву надав допомогу із забезпечення житлом 751 сім'ї.

Раніше Держфонд отримав кошти для забезпечення житлом ветеранів АТО і переселенців.

У жовтні 2019 року Верховна Рада схвалила перерозподіл 200,0 млн гривень на надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам антитерористичної операції та/або учасникам операції Об'єднаних сил на придбання житла за рахунок зменшення фінансування Державного фонду регіонального розвитку.

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