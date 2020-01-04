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  • Вакарчук не задекларував гонорар від виступу на корпоративі в Мінську, хоча "ОЕ" назвав це "комерційною діяльністю"
04 січня 2020, субота, 16:20 22
Політика 2020-01-04T17:30:02+02:00
Українські Новини
Вакарчук не задекларував гонорар від виступу на корпоративі в Мінську, хоча "ОЕ" назвав це "комерційною діяльн

Вакарчук не задекларував гонорар від виступу на корпоративі в Мінську, хоча "ОЕ" назвав це "комерційною діяльністю"

Валерия Драгомирова
НАЗК, Голос, Океан Ельзи, Недекларування, Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук

Незважаючи на те, що група "Океан Ельзи" назвала виступ на корпоративі у Мінську з депутатом Верховної Ради від фракції "Голос" Святославом Вакарчуком комерційною діяльністю, відомості про його гонорар все ще відсутні в базі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), повідомляють Українські Новини.


Так, станом на ранок 4 січня, Святослав Вакарчук не вніс зміни у свою декларацію у розділі "доходи".

"У суб'єкта декларування або членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування у цьому розділі", - зазначено в декларації депутата.

Зазначимо, що НАЗК відводить 10 днів на внесення гонорару, а концерт групи на новорічному корпоративі в Мінську відбувся 21 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, прес-служба "Голосу" не коментує можливий гонорар депутата Ради Вакарчука за виступ в Мінську 21 грудня.

Раніше Вакарчук втік із засідання Ради, щоб встигнути на концерт в Мінську. Тоді організатори київського концерту Вакарчука також засекретили його гонорар.

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