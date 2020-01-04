Вакарчук шість років тому закликав "винести за дужки" мову, історію та героїв

Депутат Верховної Ради України Святослав Вакарчук, який висловив незгоду зі словами Президента Володимира Зеленського, що "немає різниці, хто в якій частині України живе і які ідеали сповідує", шість років тому висловлював таку ж позицію. Відеозапис інтерв'ю Вакарчука опублікував у Facebook екс-депутат Ігор Мосійчук.

Так, Вакарчук на новорічне звернення Президента до українців написав віршовану відповідь: "Для мене справді є різниця де, І хто і з ким готовий побрататись"

А 6 років тому Вакарчук стверджував, що абсолютно немає різниці, хто в якій частині України живе і які ідеали сповідує.

Вакарчук наголошував, що влада "повинна навчитися по-справжньому слухати думку кожної людини в цій країні".

"Будь вона на заході України, на сході України, в Криму чи в Києві. Це не важливо. Кожна людина і її думка має бути почуто", - говорив Вакарчук.

Більш того, Вакарчук виступав за припинення нацьковування людей через придумані політтехнологами приводи, "винести за дужки поняття "мови", "герої", "історія".

"Нехай у Донецьку люди самі приймають рішення з приводу культурних пам'ятників, назв вулиць, вшанування героїв, як вони вважають за потрібне. І ніхто ні в Києві, ні у Львові не має права сказати їм, що це неправильно", - вважав тоді музикант.

З вуст Вакарчука також прозвучало гасло "Ми різні, але ми разом". На його думку, регіони повинні мати більше повноважень, але в рамках Конституції України і чинного законодавства.

Вакарчук торкнувся і скасування мовного закону.

"Абсолютно непотрібним, контрпродуктивним і дратівливим було скасувати закон про мови... Його не треба було чіпати. Я упевнений, що голова Верховної Ради не підпише його", - сказав Вакарчук.

Вакарчук вважав, що російськомовний українець - це така ж гордість, як і україномовний, "два рівноцінних громадянина своєї країни".

Повне інтерв'ю від 4 березня 2014 року опубліковано на каналі Youtube телеканалу "Донбас".

https://www.youtube.com/watch?v=YpLRmMWpPw0#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, в новорічному привітанні Зеленського знялися співаки Винник, Потап, Dzidzio, Полякова і Кароль.

Тим часом Зеленський бажає українцям в 2020 році жити в єдності і з повагою один до одного заради успішного майбутнього України.