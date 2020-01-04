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04 січня 2020, субота, 12:03 9
Суспільство 2020-01-04T12:17:46+02:00
Українські Новини
Вакарчук шість років тому закликав "винести за дужки" мову, історію та героїв

Вакарчук шість років тому закликав "винести за дужки" мову, історію та героїв

Анна Рудык
Святослав Вакарчук, Володимир Зеленський, російська мова, Українська мова

Депутат Верховної Ради України Святослав Вакарчук, який висловив незгоду зі словами Президента Володимира Зеленського, що "немає різниці, хто в якій частині України живе і які ідеали сповідує", шість років тому висловлював таку ж позицію. Відеозапис інтерв'ю Вакарчука опублікував у Facebook екс-депутат Ігор Мосійчук.

Так, Вакарчук на новорічне звернення Президента до українців написав віршовану відповідь: "Для мене справді є різниця де, І хто і з ким готовий побрататись"

А 6 років тому Вакарчук стверджував, що абсолютно немає різниці, хто в якій частині України живе і які ідеали сповідує.

Вакарчук наголошував, що влада "повинна навчитися по-справжньому слухати думку кожної людини в цій країні".

"Будь вона на заході України, на сході України, в Криму чи в Києві. Це не важливо. Кожна людина і її думка має бути почуто", - говорив Вакарчук.

Більш того, Вакарчук виступав за припинення нацьковування людей через придумані політтехнологами приводи, "винести за дужки поняття "мови", "герої", "історія".

"Нехай у Донецьку люди самі приймають рішення з приводу культурних пам'ятників, назв вулиць, вшанування героїв, як вони вважають за потрібне. І ніхто ні в Києві, ні у Львові не має права сказати їм, що це неправильно", - вважав тоді музикант.

З вуст Вакарчука також прозвучало гасло "Ми різні, але ми разом". На його думку, регіони повинні мати більше повноважень, але в рамках Конституції України і чинного законодавства.

Вакарчук торкнувся і скасування мовного закону.

"Абсолютно непотрібним, контрпродуктивним і дратівливим було скасувати закон про мови... Його не треба було чіпати. Я упевнений, що голова Верховної Ради не підпише його", - сказав Вакарчук.

Вакарчук вважав, що російськомовний українець - це така ж гордість, як і україномовний, "два рівноцінних громадянина своєї країни".

Повне інтерв'ю від 4 березня 2014 року опубліковано на каналі Youtube телеканалу "Донбас".

Як повідомляли Українські Новини, в новорічному привітанні Зеленського знялися співаки Винник, Потап, Dzidzio, Полякова і Кароль.

Тим часом Зеленський бажає українцям в 2020 році жити в єдності і з повагою один до одного заради успішного майбутнього України.

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